Названы самые популярные имена для новорожденных в Подмосковье за три года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лидерами стали традиционные для региона имена.

Самыми распространенными именами в Московской области за последние три года являются для мальчиков Александр, Дмитрий и Максим, для девочек – Мария, Софья и Дарья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника главного управления ЗАГС Московской области Елену Филатову.

"Традиционно у нас лидируют среди мальчиков имена Александр, Максим, Дмитрий. Маша, Даша и Софья – это традиционные имена среди девочек", — сообщила Елена Филатова.

В начале 2017 года самыми популярными именами, по словам Филатовой, были Артем и Софья.