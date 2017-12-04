Четыре центра молодежного инновационного творчества появятся в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Для определения эффективности подобных центров создадут специальный рейтинг.

4 центра молодежного инновационного творчества откроются на территории Московской области в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Антона Логинова. Об этом он заявил в ходе Всероссийской недели центров молодежного творчества, стартовавшей в понедельник, 4 декабря, в Дмитровском районе.

В общей сложности на реализацию этого проекта будет выделено 28 миллионов рублей. На сегодняшний день в регионе уже работают 8 подобных учреждений. Как отметил Логинов, экспертами принято решение составить рейтинг центров молодежного инновационного творчества.

В настоящее время разрабатывается концепция эффективности ЦМИТ. По ней в дальнейшем будут определяться лучшие центры. Это, в свою очередь, даст им возможность получать дополнительное финансирование.

"Лучшие ЦМИТы, которые возглавят этот рейтинг, будут получать дополнительное финансирование на повышение квалификации сотрудников, закупку нового оборудования и расширение площади", — отметил Антон Логинов.

Примерные критерии рейтингования центров озвучила заведующая отделом инновационной инфраструктуры Управления инновационной научной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области Виктория Халимендик. По ее словам, эффективность ЦМИТов заключается в количестве детей, посещающих учреждения, в количестве мероприятий, которые проводит ЦМИТ, а также в количестве реализованных учреждением проектов.

Халимендик также добавила, что в данный момент рассматривается возможность создания в следующем году мобильного ЦМИТа для детей, живущих в отдаленных от центра населенных пунктах.

Мероприятия Всероссийской недели центров молодежного творчества будут проходить в деревне Курово Дмитровского района, в Москве и Сочи.