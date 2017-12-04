Розничная продажа алкоголя попадет под контроль Мособлдумы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правила розничной продажи алкоголя в Подмосковье будет определять Московская областная дума.

В закон "О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области" предложили внести поправки, которые наделят Мособлдуму правом определять место, дату и время ограниченной розничной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщил телеканал "360".

Данную инициативу комитет Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка рассмотрит 6 декабря. Если поправки будут приняты, то Мособлдума будет иметь право на запрет или разрешение продажи алкогольной продукции, к примеру, в стеклянной таре в дни массовых спортивных мероприятий, уточнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Кроме того у Московской областной думы появится право полностью запрещать продажу алкоголя в те или иные дни. В настоящее время право определять даты, когда продавать алкоголь в розницу запрещено, имеет Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в случае принятия поправок в закон "О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области", региональная исполнительная власть будет не только выдавать лицензии на продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции, но и контролировать сам процесс реализации алкогольной продукции.