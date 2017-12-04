Воробьев: наша задача сдать мост через Волгу в Дубне к концу 2018 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Автомобильный мост через Волгу в районе подмосковной Дубны планируется сдать в строй к концу 2018 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Для нас это очень важный проект. Он реализуется при поддержке федерального бюджета, но большая часть средств выделена из нашего дорожного фонда. Наша задача — сдать объект вовремя, в конце 2018 — начале 2019 годов", — сказал Воробьев, обращаясь к и.о. руководителя Дубны Максиму Данилову.
По данным администрации Дуббны, на настоящий момент готовы все 14 береговых опор, на русловой опоре (правобережной) номер 5 выполнен ростверк (часть фундамента), делается тело опоры, которое сооружается в три этапа и полностью работы на ней будут завершены в феврале. Две русловые опоры на левом берегу будут готовы в марте.
По информации сайта правительства Московской области, общая протяженность основного хода моста с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 километров в час составит почти 2 километра. Перспективная пропускная способность сооружения — более 24 тысяч автомобилей в сутки. Проектом также предусмотрено устройство кольцевого пересечения прилегающих проспектов и дорог и пересечения в разных уровнях с железной дорогой. Предполагается также устройство четырех съездов, тротуаров, пешеходных переходов и автобусных остановок с павильонами.