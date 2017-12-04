Воробьев: наша задача сдать мост через Волгу в Дубне к концу 2018 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Автомобильный мост через Волгу в районе подмосковной Дубны планируется сдать в строй к концу 2018 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В настоящее время транспортная связь между левобережной и правобережной частями города осуществляется по технической дороге над плотиной, которая уже находится в плохом состоянии. Альтернативный вариант объезда через мост в городе Кимры имеет "перепробег" более 50 километров в одну сторону.

"Для нас это очень важный проект. Он реализуется при поддержке федерального бюджета, но большая часть средств выделена из нашего дорожного фонда. Наша задача — сдать объект вовремя, в конце 2018 — начале 2019 годов", — сказал Воробьев, обращаясь к и.о. руководителя Дубны Максиму Данилову.

По данным администрации Дуббны, на настоящий момент готовы все 14 береговых опор, на русловой опоре (правобережной) номер 5 выполнен ростверк (часть фундамента), делается тело опоры, которое сооружается в три этапа и полностью работы на ней будут завершены в феврале. Две русловые опоры на левом берегу будут готовы в марте.

По информации сайта правительства Московской области, общая протяженность основного хода моста с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 километров в час составит почти 2 километра. Перспективная пропускная способность сооружения — более 24 тысяч автомобилей в сутки. Проектом также предусмотрено устройство кольцевого пересечения прилегающих проспектов и дорог и пересечения в разных уровнях с железной дорогой. Предполагается также устройство четырех съездов, тротуаров, пешеходных переходов и автобусных остановок с павильонами.