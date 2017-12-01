В Подмосковье проверят, как содержат катки и хоккейные коробки

МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. В муниципалитетах Подмосковья проверят содержание катков и хоккейных коробок, сообщает Государственный административно-технический надзор Московской области.

"Госадмтехнадзор Московской области начал проверки содержания хоккейных коробок, катков и других мест зимних видов отдыха на территории Подмосковья", — сообщается в документе со ссылкой на главного административно-технического инспектора Подмосковья Татьяну Витушеву. В нем уточняется, что Госадмтехнадзор проверит состояние бортов, ворот, покрытия для льда, помещений для переодевания, трибун для зрителей.

Впервые, помимо традиционных мероприятий инспекторы Госадмтехнадзора проверят и качество освещения хоккейных коробок. Уровень освещенности проверят с помощью люксметров, появившихся в арсенале инспекторов в этом году.

В зимний период на территории региона будут функционировать более 500 хоккейных коробок и катков, добавляется в материале. Наиболее масштабные площадки обустроены в Электростали, Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Зарайске.