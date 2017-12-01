Прививочную кампанию в Подмосковье продлили до 10 декабря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уже более 3,1 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа в Московской области в текущем сезоне, прививочную кампанию решено продлить до 10 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

"В прошлом году было привито 2,6 миллиона жителей Подмосковья. В этом году мы ставили перед собой планку в 2,9 миллиона человек, но уже в середине ноября превысили этот показатель. В связи с тем, что одна из фармацевтических компаний в рамках благотворительной акции поставила в регион 200 тысяч вакцин, прививочная кампания в Московской области продлена до 10 декабря", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что в Московской области вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли уже более 3,1 миллиона человек, в том числе более 890 тысяч детей. Привито 43,5% жителей региона.

По данным пресс-службы, в числе сделавших прививку 851 тысяч пожилых человек, 371 тысяч человек с хроническими заболеваниями и порядка 5 тысяч беременных женщин. За счет работодателей привито более 153 тысяч человек.

Ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений, госпитализации, летальных исходов, эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Вакцинация не только позволит протекать заболеванию в легкой форме, но и значительно снизит риск заболеть гриппом при попадании вируса в организм.