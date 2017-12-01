МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. Водная пассажирская навигация завершена в Подмосковье, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Транспортное обслуживание населения приостановлено на зимний период", — сообщается в документе. Как указывается в нем, в 2017 году подмосковный Минтранс организовал перевозки пассажиров внутренним водным транспортом на трех регулярных маршрутах: на маршрутах в Коломне, Лыткарине и Серпухове. В Коломне и Серпухове пассажирские перевозки были прекращены 30 сентября. В Лыткарине водное транспортное сообщение осуществлялось до 20 ноября.

За период навигации в регионе перевезено более 29 тысяч пассажиров, уточняется в материале. Из которых около 8,5 тысячи пассажиров воспользовались речным маршрутом в Серпухове, чуть менее 3 тысяч — в Коломне. Основная доля пассажирских перевозок приходится на городской округ Лыткарино — маршрутом "Причал д. Андреевское — причал г. Лыткарино" воспользовались более 18 тысяч человек.