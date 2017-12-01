В Подмосковье устанавливают почтовые ящики для писем Деду Морозу

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дети Подмосковья с 1 декабря получили возможность отправлять письма Деду Морозу, в области начали устанавливать и обслуживать новогодние почтовые ящики, сообщает в пятницу портал правительства региона.

Всего в Московской области будут установлены 15 специальных ящиков. Как уточняется на сайте правительства региона, ящики будут установлены в первую очередь на главпочтамтах в крупных городах Подмосковья.

Так, специальные ящики для отправки писем Деду Морозу будут установлены в Балашихе (индекс 143000), Воскресенске (140200), Дмитрове (141800), Домодедове (142000), Кашире (142900), Коломне (140411), Красногорске (143449), Люберцах (140000), Мытищах (141000), Наро-Фоминске (143300), а также в Одинцове (143000), Орехово-Зуеве (142600), Пушкине (141200), Подольске (142100) и в Химках (141400).

На сайте правительства Московской области также сообщается, что в прошлом году жители Подмосковья отправили Деду Морозу около семисот писем.