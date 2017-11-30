Дом купца Шевелкина в Павловском Посаде переделают под гостиницу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Недвижимость. Дом купца Егора Шевелкина в Павловском Посаде переделают под гостиницу, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

"Дом купца Е. И. Шевелкина" — одноэтажный деревянный дом 1860-х годов постройки с мансардным помещением общей площадью 406,5 квадратных метра. Усадьба пережила пожары в 2008 и 2011 годах, из-за чего серьезно пострадали крыша, южное крыло здания, интерьер и фасад. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. До революции здание принадлежало управляющему Павлопосадской платочной фабрики Егору Шевелкину. Сейчас фабрика — это Павлопосадская платочная мануфактура, производящая более 800 наименований продукции. Напротив южного фасада дома сохранилось футбольное поле, также входившее в приусадебную территорию как "Лабзинское спортивное поле". Оно появилось после приезда на фабрику в начале ХХ века английских специалистов, которые научили рабочих новой игре — футболу. Там проходили первые в Подмосковье футбольные матчи между командами Павловского Посада, Ликина, Орехова и Зуева.

"Инвестор, выигравший право долгосрочной аренды усадьбы, планирует восстановить ее и использовать в гостинично-рекреационных целях", — приводятся в документе слова министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева.

Торги прошли на электронной площадке "РТС-Тендер", добавляется в материале. Как указывается в нем, в аукционе принял участие один инвестор — частное лицо Александр Поздняков. Он выкупил право аренды усадьбы по стартовой цене — 77 тысяч рублей.

По словам Аверкиева, муниципальная усадьба "Дом купца Е. И. Шевелкина" — непростой для реставрации объект. Дом несколько раз горел, его нужно полностью восстанавливать. Материал объекта — дерево, которое требует более тщательной проработки, что добавляет сложности предстоящей работе. "Однако объект культуры находится в центре города и удобно расположен, и может принести доход новому владельцу", — считает Аверкиев.

Победитель торгов получил объект на льготных условиях аренды на 49 лет, с обязательством восстановить его в течение семи лет. После приведения объекта в исторический вид стоимость аренды составит 406 рублей в год по схеме "1 рубль за 1 квадратный метр".

Губернаторская программа "Усадьбы Подмосковья" действует в Московской области с 2013 года. За это время удалось подготовить данные на 33 усадьбы региона, две усадьбы уже отреставрированы.