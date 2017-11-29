Почти треть автопарка "Мострансавто" утилизируют в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи автобусов утилизируют в рамках масштабного обновления подвижного состава "Мострансавто" в Московской области, что составляет почти 30% автопарка компании, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

"В рамках масштабного обновления подвижного состава "Мострансавто", которое проводится в настоящее время и будет завершено в марте следующего года, предприятие запускает проект "Старый автобус — на заслуженный отдых!". Будут утилизированы более 1,3 тысячи автобусов (почти 30% автопарка "Мострансавто"), на смену которым к концу марта на маршруты выйдут новые", — говорится в сообщении.

Гендиректор "Мострансавто" Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье более 70% всех пассажирских перевозок выполняется именно автобусами. В рамках программы обновления подвижного состава долю автобусов унитарных предприятий должны увеличить до 7,9%, средний возраст которых не превышает пяти лет.

"На примере "Мострансавто" можно увидеть, как новая поставка по губернаторской программе, начавшаяся в октябре этого года, позволит снизить средний возраст нашего автопарка с 6,5 до 4,2 года", — добавил Мурашов.

По данным пресс-службы, модернизация автопарка в Подмосковье стала крупнейшей в России. Сейчас на маршрутах в регионе работает более 300 новых автобусов. На те транспортные средства, которые планируется утилизировать, нанесены стикеры с информацией о списании и замене устаревшего подвижного состава на новый комфортабельный транспорт.