В подмосковном Реутове построят путепровод

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Подмосковном Реутове будет построен путепровод, который соединит две трассы восточного направления — М-7 "Волга" и Носовихинское шоссе, а также улучшит ситуацию на загруженном переезде через железную дорогу, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Строительство нового путепровода обеспечит эффективные транспортные связи двух автомобильных дорог: М-7 "Волга" и Носовихинского шоссе, а также позволит ликвидировать пересечение железнодорожных путей и дорог в одном уровне. Путепровод будет реализован по проекту "Свободный переезд" губернаторской программы "Наше Подмосковье", — цитирует сайт ведомства министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Для подъезда к путепроводу будет создана магистральная улица путем расширения одной из старых улиц Реутова. Как сообщило министерство, общая протяженность строительства, включая подходы, составит 1,2 километра. Расчетная скорость движения по четырех полосному путепроводу (по две полосы движения в каждом направлении) — 40 километров в час. Перспективная пропускная способность нового путепровода составит порядка 31 тысячи автомобилей в сутки.