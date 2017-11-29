В Московской области снегосвалки подготовили к работе

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Перед началом снегопадов на территории Подмосковья проверили готовность снегосвалок к приему снежных масс, убранных с дорог и улиц населенных пунктов региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В соответствии с областным законодательством, загрязненный снег, с автомобильных дорог, проезжих частей улиц, пешеходных тротуаров и дворовых проездов, загрязнен и его необходимо вывозить в места временного складирования. На сегодняшний день муниципальными властями под складирование снежных масс определено 226 специально оборудованных мест — снегосвалок", — пояснила руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Она так же отметила, что все пункты приема убранного снега способны вместить более 5,5 миллионов кубометров снежных масс. Этот показатель соответствует потребностям региона.

"Кроме того, на случай, аномальных снегопадов и переполнения основных снегосвалок, предусмотрены еще 24 резервных, которые должны покрыть потребность муниципалитетов", — добавила Витушева.

По ее словам, территории всех объектов были проверены административно-техническими инспекторами. По результатам проверки можно смело констатировать, что все они к приему убранного снега готовы.

Своевременная уборка снега и наледи в муниципальных образованиях Подмосковья — важная составляющая комфорта и безопасности, которого добивается губернатор Московской области Андрей Воробьев, заключается в материале.