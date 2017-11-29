РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости Подмосковья

Бизнес-объекты свыше тысячи кв метров пополнят бюджет МО на 5,5 млрд рублей

11:3829.11.2017
0100
© Flickr / Vsevolod RovinskiyГород Красногорск. Архивное фотоГород Красногорск. Архивное фото
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy

МОСКВА, 29 ноя — РИА Недвижимость. Бизнес-объекты площадью свыше 1 тысячи квадратных метров пополнят бюджет Подмосковья более чем на 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

Наталия Кузнецова
© «Бон Тон»
Рынок новостроек сегодня живет в новой реальности
"Минмособлимущества утвердило перечень объектов недвижимости для начисления налога от кадастровой стоимости на 2018 год. В перечень вошли 2114 объектов, которые в следующем году обеспечат поступление в бюджет более 5,5 миллиарда рублей", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, перечень объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости формируется Минмособлимуществом ежегодно. В него входят объекты площадью более 1 тысячи квадратных метров, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. В перечень попадают торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты для обслуживания жителей области, налог на которые в следующем году будет начислен от кадастровой стоимости.

В материале добавляется, что налоговая ставка установлена в размере 1,5% от кадастровой стоимости до 2019 года. Сумма налога на 1 квадратный метр объектов перечня в среднем составляет 650 рублей в год.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил, что Налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади, его слова приводятся в релизе. Однако чтобы поддержать малый бизнес Подмосковья региональное правительство установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости. Таким образом, налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость до 1 тысячи квадратных метров, будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.

В материале уточняется, что в 2015 году в перечень был включен 1031 объект, в 2017 году данный список увеличился до 1915 объектов, что обеспечило рост налоговых поступлений с 2,8 миллиарда рублей в 2015 году до ожидаемых 5,3 миллиарда рублей в 2017 году.

Комментировать
Новости Подмосковья
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена