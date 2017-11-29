Бизнес-объекты свыше тысячи кв метров пополнят бюджет МО на 5,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Недвижимость. Бизнес-объекты площадью свыше 1 тысячи квадратных метров пополнят бюджет Подмосковья более чем на 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

"Минмособлимущества утвердило перечень объектов недвижимости для начисления налога от кадастровой стоимости на 2018 год. В перечень вошли 2114 объектов, которые в следующем году обеспечат поступление в бюджет более 5,5 миллиарда рублей", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, перечень объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости формируется Минмособлимуществом ежегодно. В него входят объекты площадью более 1 тысячи квадратных метров, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. В перечень попадают торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты для обслуживания жителей области, налог на которые в следующем году будет начислен от кадастровой стоимости.

В материале добавляется, что налоговая ставка установлена в размере 1,5% от кадастровой стоимости до 2019 года. Сумма налога на 1 квадратный метр объектов перечня в среднем составляет 650 рублей в год.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил, что Налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади, его слова приводятся в релизе. Однако чтобы поддержать малый бизнес Подмосковья региональное правительство установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости. Таким образом, налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость до 1 тысячи квадратных метров, будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.

В материале уточняется, что в 2015 году в перечень был включен 1031 объект, в 2017 году данный список увеличился до 1915 объектов, что обеспечило рост налоговых поступлений с 2,8 миллиарда рублей в 2015 году до ожидаемых 5,3 миллиарда рублей в 2017 году.