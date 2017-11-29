Музеи Подмосковья проведут более 9 тыс мероприятий на новогодних праздниках

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Десятки новогодних и рождественских программ подготовили для взрослых и детей в государственных музеях Московской области, в частности, жители региона смогут посетить свыше девяти тысяч праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

"В дни новогодних праздников учреждения сферы культуры всех муниципальных образований Московской области предложат более 9 тысяч мероприятий для взрослых и детей: почти 6,5 тысяч концертов, театрализованных представлений, шоу, более 1 тысячи выставок, более 1 тысячи представлений на уличных площадках, почти 500 литературно-музыкальных салонов, более 800 творческих конкурсов", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, десятки новогодних и рождественских программ для детей и взрослых подготовили подмосковные государственные музеи: праздничные гуляния, интерактивные развлечения, спектакли, творческие мастерские, мастер-классы и многое другое.

По данным пресс-службы, в частности, музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" подготовил праздничную программу "Возвращение в Новый год", также здесь пройдут балет "Щелкунчик", спектакли "Морозко", "Новогодние подарки", "Тайна Новогодних часов", оперетта "Красотка кабаре".

В музее-заповеднике Антона Чехова "Мелихово" всех ждет "Зимняя сказка". Гости по старинной традиции украсят деревья на праздничной поляне игрушками и гирляндами, покатаются на лошадях, примут участие в соревнованиях и мастер-классах, угостятся ароматным чаем с баранками, посмотрят театральные постановки "Сашкин Ангел" и "Туфелька", "Чижик-пыжик, где ты был…", уточняется в сообщении.

В материале добавляется, что музей-заповедник "Зарайский кремль" пригласит посетителей в мастерскую Зимушки-Зимы, где будут работать сразу несколько творческих студий — "Традиционные народные куклы", "Снегурка — зимы дочурка", "Новогодняя пуговка". Участники студий познакомятся с историей елочных украшений, сами изготовят оберег "Колокольчик", игрушку "Ангел", всевозможные сувениры.