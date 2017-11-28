Победителями премии "Наше Подмосковье"-2017 стали более 1,8 тысячи человек

КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 ноя — РИА Новости. Состоялось вручение премии "Наше Подмосковье"-2017. Общее число победителей превысило 1,8 тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году победителями стали проекты Марии Наседкиной из Талдома "Малая помощь лучше большого сочувствия", Яна и Егора Гартман из Химок "Обучение детей с расстройствами аутистического спектра: Познание 2.0", Ирины Мишенковой из Подольска "Подвигу Подольских курсантов посвящается" и Надежды Савосиной из Рузы "Зоя".

Специальные премии вручены проектам: "Сердце нового Ступина", "Дед, я тебя помню", "Память", "Вместе".

Награды победителям вручали композитор Максим Дунаевский, хоккеист Вячеслав Фетисов и другие известные деятели культуры и спорта, депутаты Московской областной и Государственной думы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая церемонию награждения лауреатов премии "Наше Подмосковье", отметил важность общественных инициатив.

"Ежегодно мы собираемся с активными людьми, которые находят время для добрых дел. Каждый год находим возможность поддержки самых интересных проектов. Спасибо всем за добрые дела!", — сказал Воробьев.

Призовой фонд премии в 2017 году составляет 180 миллионов рублей. Общее число победителей превысило 1,8 тысячи человек.

Премия "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За время проведения конкурса на соискание премии были поданы более 80 тысяч проектов, почти 8 тысяч заявителей получили премии до полумиллиона рублей.