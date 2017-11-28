В Подмосковье появится турмаршрут "Четыре сезона в русских усадьбах"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Четыре сезона в русских усадьбах", рассказывающий о загородных традициях дворянства и известных дачников дореволюционной России в разные времена года, станет одной из главных туристических премьер 2018 года, сообщает министерство культуры Московской области.

"Работу над концепцией маршрута организаторы проекта "Усадебный экспресс" вели на протяжении нескольких месяцев", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой цитируется сайт ведомства.

По ее словам, все туры для "Усадебного экспресса" на 2018 год — эксклюзивны. Они разрабатывались совместно с сотрудниками подмосковных музеев специально.

Как пояснила министр, замысел нового маршрута заключается в том, чтобы предложить туристам программу, знакомящую с традициями, закладывавшимися в русских усадьбах в разное время года. Например, зимой речь пойдет о новогодних гуляниях и колядках. Весной — о цветущих садах, Масленице и Пасхе. Про сенокос, домашние театры и хороводы на природе расскажут летом. А про сбор урожая, осенние заготовки и ярмарки — осенью.