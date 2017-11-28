Подмосковье сформировало необходимый запас противогололедных средств

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Московской области к зимнему периоду подготовили более 210 тысяч кубометров противогололедных реагентов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Коммунальными предприятиями Подмосковья сформирован необходимый запас противогололедных средств — свыше 210 тысяч кубометров. В случае необходимости запас реагентов будет пополняться и увеличиваться", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что заготовленные коммунальщиками противогололедные средства будут использоваться для обработки подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам, тротуаров, мест массового пребывания граждан, внутридворовых дорожек, ступеней перед входом в подъезды.

Как ранее сообщала пресс-служба ГБУ Московской области "Мосавтодор", при обработке региональных автомобильных дорог особое внимание уделяется наиболее аварийно-опасным участкам дорог — путепроводам, эстакадам, мостам, крутым поворотам, съездам и подъемам.