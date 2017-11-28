Более миллиарда рублей потратят на капремонт ДК в Подмосковье в 2018 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 ноя — РИА Недвижимость. Более одного миллиарда рублей планируется потратить на ремонт домов культуры в Подмосковье.

"В этом году мы выделили 857 миллионов рублей на ремонт. В следующем году планируем — более миллиарда рублей на приведение в порядок всех домов и дворцов культуры", — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании подмосковного правительства.

До конца 2017 года завершится капитальный ремонт 15 объектов культуры, из них 12 ДК. В планах на 2018 год — 10 объектов.

Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева отметила, что всего в Московской области 957 домов культуры, которые занимают 1020 зданий и помещений. Министр планирует до 1 марта 2018 года провести мониторинг всех ДК и подготовить перечень объектов, требующих проведения капитального ремонта на 2019-2022 годы.