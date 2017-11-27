В Подмосковье появилась автоматизированная система оповещения пациентов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В рамках пилотного проекта записавшихся пациентов обзванивают перед приемом.

В московском регионе запустили проект, который на данный момент является пилотным. Записавшихся пациентов обзванивают перед приемом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Она сообщила, что система автоматизированного обзвона тестируется в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах.

Всем пациентам, записавшимся на прием в Московском областном центре охраны материнства и детства, будет звонить робот для того, чтобы напомнить о времени визита. Как говорит глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков, каждый пятый пациент сейчас пропускает прием у врача, на который он записывался заранее.

"Информационная система будет не только напоминать о времени посещения поликлиники, но и предложит отменить или перенести запись к врачу. Мы ожидаем, что число неявок сократится как минимум в два раза", — отмечает Дмитрий Марков.

С первого сентября 2017 года на территории Московской области на прием к врачу можно записаться с помощью инфоматов в поликлиниках, портала госуслуг или единого call-центра по номеру 8-800-550-50-30.