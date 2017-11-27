Подмосковная "Экоэлектричка" 3 декабря поедет в этнопарк "Кочевник"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В рамках проекта "Экоэлектричка" 3 декабря состоится поездка в Сергиево-Посадский район, где среди других достопримечательностей туристам покажут этнопарк кочевников с настоящими юртами и зоопарком, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.

В этнопарке "Кочевник" туристы полностью погрузятся в культуру кочевников Азии. Пред ними предстанут монгольские и тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы. Участники поездки смогут окунуться в настоящую атмосферу кочевья, пройти посвящение в кочевника и даже получить аутентичное имя. Кроме того, путешественники посетят зоодвор и познакомятся с живущими здесь верблюдами, яками, барашками и осликом. Затем состоится концерт с танцами северных народов.

"В 2017 году этнопарк "Кочевник" стал победителем премии правительства России в области туризма. На рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий тогда было представлено 23 проекта. При отборе победителей учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристической индустрии России", — поделилась успехами экспозиции министр культуры Московской области Оксана Косарева.