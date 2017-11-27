МОСКВА, 27 ноя — РИА Недвижимость. Памятный камень установлен на самой высокой точке Подмосковья — Замри-горе, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"Камень весом в пять тонн с памятной табличкой, обозначившей самую высокую точку Подмосковья — 310 метров, установили у деревни Шапкино Можайского района", — сообщается в документе. Как указывается в нем, памятный камень установлен по инициативе членов Русского географического общества.

В сообщении уточняется, что возле места, где установили памятник, берут начало три реки: Москва-река, Протва и Воря. Авторы проекта уверены, что с появлением памятника Замри-гора привлечет немало туристов, и у нее начнется новая история. Замри-гора становилась местом паломничества скоморохов на Иванов день. По легенде, в древности в день Ивана Купалы здесь появлялась огромная гора, которая потом спадала, и те, кто успевал искупаться в это время в ручьях, омолаживались.

"Открытие данного памятника — одно из знаковых событий для региона в плане развития экологического и событийного туризма, а также привлечения туристов в Можайский муниципальный район и Подмосковье", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, ее слова приводятся в материале ведомства.