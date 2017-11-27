В парках Подмосковья с 1 декабря начнут отмечать приближающийся Новый год

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Московской области во время акции "Зимний парк", которая начнется с 1 декабря, гостей ждут спектакли, квесты, флешмобы, концерты, конкурсы, фейерверки и другие праздничные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

"Предстоящий зимний сезон в Московской области по традиции откроется акцией "Зимний парк", в рамках акции 1 декабря в 18:00 одновременно в 55 парках культуры и отдыха будут зажжены новогодние елки и иллюминация, пройдут праздничные мероприятия с участием творческих коллективов Подмосковья", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, парк культуры и отдыха "Елочки" городского округа Домодедово встретит посетителей тематическими фотозонами, ярмаркой с сувенирами, выпечкой и ароматным чаем. Театральная постановка "Добро пожаловать в Лес чудес" будет наполнена вокально-танцевальным шоу, спецэффектами и перевоплощениями. Во время финальной песни спектакля и фейерверка из конфетти зажжется новогодняя елка и вся иллюминация, после чего всех пригласят на дискотеку.

Гостей парка культуры и отдыха "Вербилки" Талдомского района ждут "Ящик для писем Деду Морозу", конкурсы, обширная игровая программа с танцами и хороводами. В парке "Покровский" городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского района подготовили анимационную программу с главными героями новогодних праздников, в рамках которой состоится награждение победителей конкурса елочных игрушек "Елочка-красавица". У центрального входа в городской парк культуры и отдыха Ногинска посетителей встретят ростовые куклы, после чего дети смогут отправиться на квест по "Аллее сказок" или на интерактивный спектакль с Матушкой-зимой, дополняется в сообщении.

"Московская область является единственным регионом Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в котором принята государственная программа "Культура Подмосковья", в которой предусмотрены средства на создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха в объеме 2 миллиарда рублей", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, эти средства обеспечивают постоянный рост новых парков. Если в 2013 году их было 25, то в 2016 году — 82.