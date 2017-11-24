В Подмосковье в шесть раз увеличилось количество жалоб на управкомпании

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жалобы чаще связаны с финансовыми отношениями между жильцами и управляющими компаниями.

В 2017 году в области было рассмотрено более 220 тысяч жалоб на управляющие компании. Это почти в шесть раз больше показателей 2014 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова.

В 2014 году большинство обращений граждан на управкомпании относились к плохой работе по содержанию и эксплуатации общего имущества дома. Нынешние жалобы в большей степени касаются финансовых вопросов между жильцами и управляющими компаниями.

"В 2014 году Госжилинспекцией было рассмотрено 38 тысяч обращений. В 2017 году уже поступило более 71 тысячи обращений, а также еще 152 тысячи поступило на портал "Добродел", – рассказал Вадим Соков.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области, основными проблемами многих управляющих компаний считаются слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала. У большинства компаний отсутствует круглосуточная диспетчерская служба, а также не хватает всестороннего взаимодействия с жителями.

Всего на территории Московской области расположено более 53 тысяч многоквартирных домов. В Подмосковье работает 917 управляющих организаций.