Участниками "Социальной ипотеки" стали почти 500 подмосковных врачей

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Московской области с начала реализации программы "Социальная ипотека" жилищные субсидии на сумму более 1,79 миллиарда рублей получили 495 врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В материале отмечается, что в Минстрое Московской области состоялось вручение свидетельств на улучшение жилищных условий очередным участникам подпрограммы "Социальная ипотека" в рамках госпрограммы Московской области "Жилище".

"Еще 20 специалистов в области здравоохранения получили государственные субсидии на общую сумму почти 50 миллионов рублей", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

По данным пресс-службы, полученные средства будут направлены на погашение 50% стоимости жилых помещений, приобретаемых в рамках "Социальной ипотеки". Оставшуюся стоимость квартир, которые могут быть куплены как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, Правительство Московской области будет компенсировать в течение 10-летного срока погашения ипотеки. Участникам программы необходимо оплачивать только проценты по кредиту.

Программа разработана и реализуется в Московской области по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года и рассчитана до 2027 года. При этом в период с 2016 по 2018 года производится отбор участников, дополняется в сообщении.

"С начала действия программы мы предоставили государственную поддержку в виде жилищных субсидий 495 врачам, на сумму более 1,79 миллиарда рублей. Из них 384 специалиста уже приобрели новое жилье. В 2018 году планируется обеспечить жильем еще 280 врачей", — пояснил Фомин.