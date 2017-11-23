Подмосковные пенсионеры провели конкурс бального танца

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Областной конкурс бальных танцев среди людей пожилого возраста "В ритме танца" прошел в Мытищах, сообщило министерство социального развития Подмосковья.

В соревновании "В ритме танца" приняли участие 50 пар из муниципальных образований Московской области. "Как и другие наши мероприятия в отношении граждан пожилого возраста, этот конкурс направлен на популяризацию активного долголетия", — пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Конкурс прошел в среду на базе спортивного комплекса "Строитель". К участию были допущены танцоры "серебряного возраста": мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Соревнования проходили в два тура, участники представляли европейские танцы и латиноамериканскую программу. Всего каждый из них показал шесть номеров. Все участники конкурса будут награждены дипломами, а победители получат ценные подарки от министерства социального развития Московской области.