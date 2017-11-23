Орехово-Зуевский район преобразуют в городской округ Ликино-Дулево

МОСКВА, 23 ноя — РИА Недвижимость. Орехово-Зуевский муниципальный район Подмосковья переименуют в городской округ Ликино-Дулево в результате муниципальной реформы, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

"В рамках реформирования муниципального управления в Московской области предлагается объединить территории городских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево и сельских Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, Новинское, Соболевское", — сказал глава Орехово-Зуевского муниципального района Борис Егоров, представляя депутатам регионального парламента проект закона.

Объединенные территории наделяются статусом городского округа Ликино-Дулево. Городское поселение Орехово-Зуево, образованное путем изменения вышеуказанного состава территории муниципального района, также наделяется статусом городского округа. Таким образом на территории Орехово-Зуевского муниципального района появится два городских округа: Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что объединение указанных территорий осуществляется без изменения границ территории Орехово-Зуевского района.

Закон принят большинством голосов. Изменения вступят в силу 10 января 2018 года.