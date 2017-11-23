Трудовой патент для иностранцев в Подмосковье подорожает на 7,5%

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость трудового патента для иностранных граждан вырастет в Подмосковье с 2018 года на 7,5%.

"Предлагается в 2018 году установить региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым увеличив стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей. При этом рост стоимости патента составит 7,5%, что свидетельствует об умеренном росте налоговой нагрузки для иностранных граждан по сравнению с ростом потребительских цен", — сказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, представляя депутатам регионального парламента проект закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2018 год".

Он отметил, что стоимость трудового патента не индексировалась в Подмосковье с 2015 года, принятие закона позволит обеспечить стабильные поступления в областной бюджет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за девять месяцев текущего года в Московской области оформлены 159 тысяч трудовых патентов, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы консолидированного бюджета в виде авансовых платежей с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, составили в 2017 году порядка 5 миллиарда рублей. Дополнительные доходы после принятия закона составят порядка 525 миллионов рублей, считает министр.

Закон принят единогласно в трех чтениях и вступит в силу с 1 января 2018 года.