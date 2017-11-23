Трудовой патент для иностранцев в Подмосковье подорожает на 7,5%

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость трудового патента для иностранных граждан вырастет в Подмосковье с 2018 года на 7,5%.
Он отметил, что стоимость трудового патента не индексировалась в Подмосковье с 2015 года, принятие закона позволит обеспечить стабильные поступления в областной бюджет.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за девять месяцев текущего года в Московской области оформлены 159 тысяч трудовых патентов, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы консолидированного бюджета в виде авансовых платежей с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, составили в 2017 году порядка 5 миллиарда рублей. Дополнительные доходы после принятия закона составят порядка 525 миллионов рублей, считает министр.
Закон принят единогласно в трех чтениях и вступит в силу с 1 января 2018 года.