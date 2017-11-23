Подмосковье и Южная Корея обсудили перспективы развития сотрудничества

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья и Южной Кореи обсудили развитие сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Делегация Московской области, которую возглавляет губернатор Андрей Воробьев, в четверг в рамках роуд-шоу в Сеуле обсудила с главой комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем шаги дальнейшего сотрудничества Подмосковья и Республики Кореи", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, после встречи с главой региона Гиль заявил журналистам, что комитет активно содействует выходу корейских компаний на территорию Московской области. В частности, это касается медицинского кластера.

"Московская область, занимающая первое место по промышленному развитию, располагает огромным потенциалом для развития прямых хозяйственных связей с Республикой Корея. В силу своего географического положения, наличия значительных финансово-экономических и научно-технических ресурсов, подмосковный регион является наиболее привлекательным партнером для южно-корейских компаний в электронной, химической, обрабатывающей отраслях, производстве стройматериалов, сельском хозяйстве, транспорте", — приводятся в документе слова посла РФ в Республике Корея Александра Тимонина, принимавшего участие в переговорах.

Воробьев отметил важность государственной административной поддержки в поиске компаний, которые могли бы работать на территории Московской области, добавляется в сообщении.