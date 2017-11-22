Наказание за парковку на газонах в Подмосковье могут ужесточить

МОСКВА, 22 ноя — РИА Недвижимость. Наказание за парковку автомобиля на газоне в Подмосковье могут ужесточить, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.
Так, предлагается законодательно объединить понятия "газон" и "зеленые насаждения" и как следствие установить единый размер штрафа за парковку на этих территориях в 5 тысяч рублей. Сейчас за парковку на газоне подмосковный автовладелец штрафуется на 5 тысяч рублей, за парковку на зеленых насаждения предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
По примеру штрафной системы, применяемой в ГИБДД, предложено установить льготный срок, в течение которого нарушитель может оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Еще одна мера — привлечение к ответственности собственника участка за неисполнение закона о благоустройстве с требованием установить на участке ограждение, препятствующее заезду на газон.
"Сегодня в ходе обсуждения выработались реперные точки, дальше пойдет процесс формулирования поправок в областное законодательство. Главный вопрос при работе с этой темой — что нужно сделать, чтобы убрать машины с газонов и зеленых насаждений в Подмосковье?", — сказал журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый после мероприятия.
В текущем году автовладельцам выписаны порядка 13 тысяч штрафов за парковку на газонах в муниципалитетах Московской области.