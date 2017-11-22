Наказание за парковку на газонах в Подмосковье могут ужесточить

МОСКВА, 22 ноя — РИА Недвижимость. Наказание за парковку автомобиля на газоне в Подмосковье могут ужесточить, передает корреспондент РИА Недвижимость из Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики рассмотрел в среду меры, ужесточающие ответственность за парковку на газоне в Московской области. В расширенном заседании приняли участие депутаты регионального парламента, представители региональных управлений ГИБДД и Госадмтехнадзора, областного министерства ЖКХ. Среди предложений, прозвучавших на заседании: ужесточение ответственности муниципалитетов, повышение размера штрафа для нарушителей и введение льгот при своевременной оплате штрафа.

Так, предлагается законодательно объединить понятия "газон" и "зеленые насаждения" и как следствие установить единый размер штрафа за парковку на этих территориях в 5 тысяч рублей. Сейчас за парковку на газоне подмосковный автовладелец штрафуется на 5 тысяч рублей, за парковку на зеленых насаждения предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

По примеру штрафной системы, применяемой в ГИБДД, предложено установить льготный срок, в течение которого нарушитель может оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Еще одна мера — привлечение к ответственности собственника участка за неисполнение закона о благоустройстве с требованием установить на участке ограждение, препятствующее заезду на газон.

"Сегодня в ходе обсуждения выработались реперные точки, дальше пойдет процесс формулирования поправок в областное законодательство. Главный вопрос при работе с этой темой — что нужно сделать, чтобы убрать машины с газонов и зеленых насаждений в Подмосковье?", — сказал журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый после мероприятия.

В текущем году автовладельцам выписаны порядка 13 тысяч штрафов за парковку на газонах в муниципалитетах Московской области.