В Подмосковье построят еще три зарядные станции для электромобилей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сеть электрозарядных станций для автотранспорта планируют расширить в Московской области, до конца года будут введены в строй еще три объекта, сообщает пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года в регионе уже введены в эксплуатацию 22 новых электрозарядных станции для автотранспорта. Еще три станции планируется ввести до конца года", — сказал Пестов.

По данным пресс-службы, новые электрозарядные станции появились в Воскресенском районе, городских округах Луховицы, Люберцы, Мытищи, Озеры, Чехов и Наро-Фоминском, по одной — в Клинском, Ленинском, Ногинском, Можайском, Солнечногорском, Щелковском районах, городских округах Зарайск, Кашира, Красногорск, Серпухов.

На территории Московской области работают уже 44 зарядные станции для электромобилей. Они устанавливаются в рамках государственной программы Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики", за счет внебюджетных источников. Сеть электрозаправочных станций в регионе развивается за счет средств крупных энергокомпаний — АО "Мособлэнерго", ПАО "МОЭСК" и других организаций.

"Одно из ключевых направлений реформирования топливозаправочного комплекса Подмосковья — популяризация альтернативных видов моторного топлива, в том числе электрической энергии. Это позволяет повысить уровень экологичности транспорта. Ежегодно в области открывается несколько десятков новых электрозарядных станций, данная работа будет продолжена и в 2018 году", — отметил Пестов.