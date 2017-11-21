Более 3 млн кв метров нежилой недвижимости ввели в строй в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Московской области в январе-октябре 2017 года ввели в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров объектов нежилого назначения, среди которых социальные объекты, торговые центры, производственные помещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По данным пресс-службы, одним из основных принципов политики строительного комплекса подмосковного региона является комплексное развитие территории путем создания градостроительного треугольника "дом — работа — отдых". Градостроительная политика Московской области нацелена на увеличение объемов строительства объектов нежилого назначения с целью достижения баланса между этими тремя составляющими среды проживания.

"За 10 месяцев 2017 года министерством строительного комплекса Московской области были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 803 объектов нежилого назначения совокупной площадью более 3 миллионов квадратных метров. К ним относятся деловая недвижимость, офисные, торговые, производственные и складские помещения, а также социально значимые объекты", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

Наибольший объем введенных площадей приходится на долю объектов общественного назначения (торговые центры, объекты общественного питания, сервисно-бытовые службы и другие). Крупнейшие из них — это многофункциональный торгово-развлекательный комплекс "Твой дом" площадью более 285 тысяч квадратных метров в селе Немчиновка Одинцовского района; модернизированный ТРЦ "Мега" площадью 136 тысяч квадратных метров Химках, гипермаркет "Лента" и торговая галерея с общей площадью порядка 64 тысячи квадратных метров в Видном Ленинского района, дополняется в сообщении.

В то же время с начала 2017 года в Московской области введены в эксплуатацию 46 программных объектов социального назначения. Финансирование строительства данных объектов осуществлено как за счет бюджетных источников, так и за счет средств инвесторов, заключается в материале.