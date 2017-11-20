МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Процедуру онлайн-скоринга строительных компаний проведут в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"В кратчайшие сроки сотрудники министерства проведут онлайн-скоринг всех строительных компаний", — сообщается в документе со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина.

Руководитель подмосковного Минстройкомплекса на совещании с застройщиками, осуществляющими деятельность на территории региона, обсудил вопросы, связанные с контролем ведомства над соблюдением застройщиками законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов, а также с порядком выдачи разрешительной градостроительной документации, добавляется в документе. В мероприятии приняли участие более 200 руководителей и представителей строительных компаний Московской области.

"Главная задача, которую мы перед собой ставим — не допустить появления новых проблемных объектов", — заявил Фомин.

В министерстве корреспонденту РИА Недвижимость пояснили, что процедуру скоринга-математического анализа предоставленной информации — планируется завершить до конца текущего года. Итоги скоринга будут учитываться при принятии решений о выдаче разрешений на строительство и заключений о соответствии застройщиков и проектных деклараций требованиям 214-ФЗ.