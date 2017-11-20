Разин: кооперативы Подмосковья получили в 2017 году 42 млн рублей грантов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сельскохозяйственные кооперативы Московской области получили в 2017 году поддержку от правительства региона в размере 42 миллионов рублей, сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин, комментируя прошедший в Москве V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов России.

"В Московской области было создано (за прошедший год) 15 сельскохозяйственных кооперативов. В 2017 году им было выдано грантов на сумму 42 миллиона рублей", — написал министр Разин в понедельник в своем официальном блоге в соцсети Фейсбук.

V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов России прошел в конце прошлой недели в Москве. Организаторами мероприятия выступили министерство сельского хозяйства РФ, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Союз "Агроконтроль", а также саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов Российский союз "Чаянов", Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Союз сельских кредитных кооперативов. В работе съезда приняли участие более 500 делегатов и гостей из российских регионов.