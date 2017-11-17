В индустриальные парки Московской области в 2017 году пришли 17 резидентов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Инвестиции в новые проекты в Подмосковье превысили 15 миллиардов рублей.

17 резидентов пришли в индустриальные парки Московской области в текущем году. Инвестиции от размещения в регионе производств превысили 15 миллиардов рублей. Об этом сообщи телеканал "360" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Кирилла Бычкова.

"В 2017 году к нам присоединилось 17 новых компаний. Хочу отметить, что они уже начали реализовывать свои проекты и инвестировали в них более 15 миллиардов рублей", — отметил Бычков.

Готовая инфраструктура и понятные льготы и тарифы – главные преимущества индустриальных парков для бизнеса в регионе.

По итогам 2016 года в регион было привлечено около 30 новых резидентов.