"Мострансавто" призвало не высаживать детей без билетов из транспорта

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Водители и кондукторы не должны высаживать детей, которые не могут оплатить проезд, из автобусов. Документ с соответствующим распоряжением подготовило "Мострансавто", сообщил телеканал "360".

Генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов сообщил, что поступает большое количество обращений от подмосковных жителей о том, что детей, которые не могут оплатить проезд, высаживают из автобусов.

"Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов", — отметил Владислав Мурашов.

ГУП МО "Мострансавто" создало внутренний документ, в котором говорится о запрете водителям и кондукторам оставлять детей в опасности, применяя к ним несоразмерные действия.

В этом году министерство транспорта РФ разработало поправки для внесения в Правила перевозки пассажиров и багажа городским общественным транспортом. В документе сказано, что родители должны будут оплатить проезд несовершеннолетнего безбилетника. Причем водитель обязан отвезти ребенка до конечной остановки и ждать, когда приедут родственники нарушителя.