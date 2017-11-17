Московская область стала первой по темпам развития сферы туризма

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В прошлом году регион располагался в аналогичном рейтинге на десятой позиции.

Рейтинг по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма назвал Подмосковье самым успешным регионом по всей России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

Итоги рейтинга подвели на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. На нем специалисты из разных сфер делились своим опытом.

"Форум — это подведение итогов того, что случилось за год. Если на прошлом питерском форуме в 2016 году Подмосковье вошло в десятку регионов-лидеров по развитию туризма, то в этом году мы возглавили список, переместившись на 10 позиций", — заявила Косарева.

Министр также добавила, что Подмосковье стало третьим в рейтинге информационной активности культурной жизни.

"Почти на всех площадках работают члены делегации Московской области, здесь работают представители наших музеев, наши музеи делали презентации", — заключила Косарева.