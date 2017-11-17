Строительство 116 сельхозпроектов ведется в Подмосковье

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Общая площадь строящихся в регионе аграрных проектов составляет более 1,4 миллиона кв. м.

В Московской области в настоящее время ведется строительство 116 сельскохозяйственных проектов общей площадью более 1,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина.

Он уточнил, что за 10 месяцев текущего года подмосковными инвесторами получены разрешения на строительство 25 агропромышленных предприятий.

В деревне Астапово Луховицкого района Подмосковья будет построен тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Проект будет реализован компанией "Луховицкие овощи".

В регионе на сегодняшний день активно создаются предприятия в сегменте аграрной промышленности, в том числе овощехранилища, теплицы, фермы, зернохранилища. В Подмосковье вновь создано 10 сельскохозяйственных объектов с начала 2017 года. Крупнейшие из них размещены в Одинцовском, Ступинском и Ленинском районах.

Производственные помещения нового тепличного комплекса в Луховицком районе общей площадью более 315 тысяч квадратных метров будут построены в рамках выданного разрешения в четыре этапа.

"После выхода объекта на полную мощность общий штат работников составит 715 человек. Завершение всех этапов строительства планируется в 2018 году", — рассказал Максим Фомин.