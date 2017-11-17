В Подмосковье вводятся льготы на 18 автобусных маршрутах

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жители Московской области с 1 января смогут воспользоваться льготным проездом на 18 маршрутах регулярных перевозок, по которым ранее осуществлялись перевозки по нерегулируемым тарифам, сообщило в пятницу министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В целях улучшения транспортного обслуживания льготных категорий граждан, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сформирован перечень маршрутов на 2018 год. Стоимость проезда будет осуществляться по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан будет предоставляться социальная поддержка. В перечень дополнительно включено 13 муниципальных маршрутов, 4 смежных межрегиональных маршрута и 1 межмуниципальный маршрут", — сообщило министерство.

Подробнее о том, какие именно маршруты включены в эту программу можно узнать на сайте ведомства.