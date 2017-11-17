В Подмосковье реализуют более 110 сельскохозяйственных проектов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Недвижимость. Более 110 проектов сельского хозяйства реализуется в Подмосковье, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В настоящее время ведется строительство 116 отраслевых объектов общей проектной площадью более 1,4 миллиона квадратных метров", — сообщается в документе. В нем уточняется, что среди объектов: теплицы, овощехранилища, ангары, склады, сервисные зоны, лаборатории, а также роботизированные фермы и другие животноводческие объекты.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Подмосковья Максима Фомина, чьи слова приводятся в релизе, с начала 2017 года в Московской области вновь создано 10 сельскохозяйственных объектов. Крупнейшие из них размещены в Одинцовском, Ступинском и Ленинском районах.

"За 10 месяцев текущего года подмосковными инвесторами получены разрешения на строительство 25 агропромышленных предприятий", — сообщил Фомин. По его мнению, активное строительство тепличных хозяйств в Московской области позволит полностью обеспечивать продовольственную потребность региона за счет овощной продукции, выращенной на территории области.

Глава ведомства также назвал лидеров среди муниципальных образований Московской области по объему возводимых для сельскохозяйственных целей площадей. Это Луховицы (316 тысяч квадратных метров), Ногинский муниципальный район (более 200 тысяч квадратных метров) и Серпуховский муниципальный район (123 тысячи квадратных метров).