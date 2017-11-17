Подмосковье вошло в ТОП рейтинга по учету мнения жителей по благоустройству

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московская область вошла в ТОП-5 регионов России с точки зрения учета мнения граждан при благоустройстве дворов, сообщается в материалах сайта движения Общенародный фронт (ОНФ).

Эксперты ОНФ составили ТОП-10 лучших и отстающих регионов с точки зрения того, как власти учитывают мнение местных жителей при реализации приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Лучшими субъектами РФ по оценке экспертов ОНФ стали Амурская, Калужская, Челябинская и Московская области", — говорится в документе. Как указывается в нем, рейтинг составлен по состоянию на ноябрь.

При составлении рейтинга учитывались объем работы муниципалитетов с гражданами, уточняется в материале со ссылкой на координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Павла Жбанова. Также среди критериев оценки были эффективность работы общественных комиссий по вовлечению граждан в процесс благоустройства дворов, информационная открытость власти и работа с заявками жителей.