В Подмосковье повышена средняя прогнозируемая заработная плата педагогов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Размер средней прогнозируемой зарплаты у педагогов Подмосковья на 2018 год увеличен на 6,6%.

В Московской области до 51,1 тысячи рублей возросла средняя прогнозируемая заработная плата педагогов на 2018 год. Этот показатель увеличен на 6,6%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексея Мазурова.

Он заявил, что законопроект о финансировании школ в 2018 году "заложил ориентир средней заработной платы для выполнения президентских указов по зарплате для педагогических работников".

"Он будет составлять 51,1 тысячи рублей с ростом 6,6% по уровню 2017 года", — отметил Мазуров.

Годом ранее этот показатель в регионе составлял 47,9 тысячи рублей.