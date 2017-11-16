В Мособлдуму внесли поправки в закон о проведении капремонта

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Изменены сроки уплаты взноса на капремонт в новостройках и права собственников нежилых помещений.

Депутаты Мособлдумы внесли поправки в закон о проведении капитального ремонта в Московской области. Были скорректированы сроки уплаты взноса на капремонт в новостройках. Кроме того изменены права владельцев нежилых помещений. Об этом сообщил телеканал "360".

"Законопроектом предлагается уточнить компетенции общего собрания собственников, внести понятие "собственники нежилых помещений" и предоставить таким собственникам право уплачивать взнос на капитальный ремонт на предстоящий календарный период однократно в течение первого расчетного периода такого года", — заявил заместитель министра ЖКХ региона Владимир Мельник.

Работы по реконструкции или восстановлению инженерных конструкций будут отнесены к услугам капитального ремонта. Владимир Мельник сообщил, что также вместо Министерства ЖКХ региона осуществлять сбор средств на капремонт предложено Госжилинспекции Подмосковья.

"Предлагается изменить срок уплаты взноса на капитальный ремонт в домах-новостройках, сейчас обязанность по уплате возникает в течение трех месяцев, предлагается это сделать по истечении шести месяцев с даты включения дома в региональную программу", — добавил замминистра ЖКХ региона.