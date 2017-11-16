Госадмтехнадзор выявил в МО в этом году 11 тысяч незаконных свалок мусора

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Инспекторы выписали штрафы на общую сумму 20 миллионов рублей.

В результате проверок, направленных на выявления нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства, инспекторы Госадмтехнадзора Московской области обнаружили 1219 свалок и 9,5 тысяч навалов мусора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника подмосковного Госадмтехнадзора — главного государственного административно-технического инспектора региона Татьяну Витушеву. По ее словам, половина всех мусорных навалов уже убрана.

Татьяна Витушева назвала муниципальные образования, в которых инспекторы выявили самое большое и самое малое число нелегальных мусорных свалок. Больше всего незаконных навалов мусора было обнаружено в Дмитровском, Можайском, Раменском и Талдомском районах и в городских округах Люберцы и Шатура.

Самыми "чистыми", по итогам проведенных надзорных мероприятий, оказались городские округа Бронницы, Жуковский, Ивантеевка, Королев и Черноголовка.

За нарушение норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, установленных подмосковных законодательством, ответственным лицам были выписаны штрафы на общую сумму 20 миллионов рублей.