Дольщикам ЖК "Новокосино-2" в Реутове начнут выдавать ключи в 2018 году

МОСКВА, 16 ноя — РИА Недвижимость. Дольщикам ЖК "Новокосино-2" в подмосковном Реутове начнут выдавать ключи в 2018году, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Корпус находится в высокой степени готовности. Ключи дольщикам корпуса № 12 ЖК "Новокосино-2" начнут выдавать в феврале 2018 года", — сообщается в документе со ссылкой на главу Реутова Станислава Каторова.

На встрече с членам инициативной группы дольщиков ЖК и застройщиком "Экспертстрой", Каторов отметил также, что до начала декабря в домах ЖК "Новокосино-2" начнется пуск тепла.

На данный момент в корпусе № 12 завершаются фасадные работы, отделка мест общего пользования и входных групп, идет установка лифтов. Корпус введут в эксплуатацию в конце 2017 года, добавляется в материале.

Следующая встреча с инициативными группами дольщиков ЖК "Новокосино-2" назначена на 14 декабря, заключается в сообщении.