В Подмосковье пройдет всероссийский День правовой помощи детям

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В понедельник, 20 ноября в Подмосковье пройдет единый Всероссийский День правовой помощи детям. В этот день будут организованы бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, сообщает министерство образования Подмосковья.

"Дети, в том числе дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет, усыновители и приемные родители, а также планирующие стать замещающими родителями, смогут обратиться за бесплатной юридической консультацией", — поясняется на сайте Минобразования региона.

Мероприятия пройдут во всех органах опеки и попечительства регионального министерства образования, в 75 службах сопровождения замещающих семей, во всех образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для детей и родителей состоятся встречи в школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). Для посетителей будут проведены круглые столы, лекции, семинары, консультации по вопросам прав детей, юридическим аспектам опеки, организованы профориентационные мероприятия, родительские собрания и выставки.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области сообщила, что ведомство организовало "горячую линию" по правовой и психологической помощи детям и родителям, которая будет действовать 20 ноября.