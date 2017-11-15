В Подмосковье пройдет всероссийский День правовой помощи детям

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В понедельник, 20 ноября в Подмосковье пройдет единый Всероссийский День правовой помощи детям. В этот день будут организованы бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, сообщает министерство образования Подмосковья.
"Дети, в том числе дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет, усыновители и приемные родители, а также планирующие стать замещающими родителями, смогут обратиться за бесплатной юридической консультацией", — поясняется на сайте Минобразования региона.
Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области сообщила, что ведомство организовало "горячую линию" по правовой и психологической помощи детям и родителям, которая будет действовать 20 ноября.