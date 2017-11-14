Закон "О пчеловодстве" в Московской области может быть принят в 2018 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Закон "О пчеловодстве" Московской области может быть принят в 2018 году, сообщается в материалах, размещенных на сайте Московской областной думы.

"Сегодня законопроект находится в стадии разработки. Мы должны вместе с учеными и практиками добиться принятия закона о пчеловодстве в 2018 году. Это наша задача", — сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, его слова приводятся в материале.

Закон Московской области "О пчеловодстве" должен будет законодательно урегулировать работу пчеловодов Подмосковья, сообщается в материале. В новом законопроекте Подмосковья предлагается установить правила размещения пасек, требования к пчеловодам и государственным структурам, порядок предоставления и использования земли под пчеловодство, а также общие требования охраны пчел, окружающей среды и нормы техники безопасности.

Основная проблема пчеловодов Подмосковья — создание медоносной базы, необходимой для пчеловодов, уточняется в документе. Решить ее можно, определив земли, которые правительство области готово предоставить под пчеловодство. Сегодня подмосковные пасечники занимают либо освобождающиеся в ходе строительства железных дорог и ЛЭП земли, либо заброшенные территории. Решением проблемы может стать реестр территорий для создания медоносной базы.

Частные пчеловоды и небольшие предприятия сталкиваются и с другой проблемой — судебные иски от соседей из-за невыполнимых требований Градостроительного кодекса, предписывающего размещение пасек не менее, чем за 100 метров от соседних земельных участков. Выполнить этот стандарт в Московской области практически невозможно. В законопроекте Мособлдумы предлагается уменьшить это расстояние до трех метров, и установить барьеры для пчел в виде забора или высокого кустарника.

В сообщении уточняется, что по официальным данным, в Подмосковье более 10 тысяч пчелосемей принадлежат частникам.