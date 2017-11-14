С начала года в Подмосковье введены в строй 40 газопроводов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Половину газопроводов из 80, запланированных к строительству и вводу на территории Московской области в 2017 году, уже сдали в эксплуатацию, сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики региона.

Оставшиеся объекты, как отмечается на сайте министерства энергетики области, будут сданы до конца декабря текущего года. Министерство также подтвердило, что работы по проектированию, строительству и приемке газопроводов Московской области выполняются в соответствии с ранее намеченным графиком ввода объектов газового хозяйства региона. При этом основной объем ввода в эксплуатацию новых объектов газификации запланирован на конец года, поясняется в материале ведомства.

"Построенные газопроводы дадут возможность более чем 30 тысячам жителей Подмосковья в 82 сельских населенных пунктах газифицировать свои дома", — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.