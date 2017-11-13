В Подмосковье от гриппа привили более 3 млн жителей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Подмосковье завершилась программа по вакцинации против гриппа, прививки сделали более трех миллионов человек, что составляет более 42% населения региона, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Ведомство считает, что вакцинация прошла своевременно, и план по предотвращению эпидемии выполнен полностью. "Вакцинация в Подмосковье проведена до начала эпидемиологического сезона, а значит — она более эффективна", — отмечается в сообщении на сайте регионального Минздрава.

"План по вакцинации выполнен на 100%. В 2017 году прививку сделали более трех миллионов жителей, в том числе 871 тысяча детей. Для сравнения, в предыдущем году прививку против гриппа сделали 2,6 миллиона жителей Подмосковья. Проведена вакцинация как взрослого, так и детского населения", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся на сайте Минздрава Подмосковья.

Вакцинация направлена на профилактику гриппа, а также осложнений, которые возникают после этого заболевания, таких как пневмония, бронхит, заболевание почек, сердца и нервной системы.