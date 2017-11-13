В Подмосковье ввели в строй два физкультурно-оздоровительных комплекса

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) введены в строй в понедельник в Королеве и Лосино-Петровске, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

Новый ФОК в Королеве имеет площадь более четырех тысяч квадратных метров. Его основное предназначение — круглогодичные учебно-тренировочные занятия по хоккею и фигурному катанию. Как отмечается в сообщении Минстроя Подмосковья, комплекс позволил создать более 50 новых рабочих мест в городе.

Площадь нового ФОКа в Лосино-Петровске составила около двух тысяч квадратных метров. Его главная специализация — обучение плаванию. Бассейн комплекса имеет 4 дорожки, в нем также оборудован так называемый "зал сухого плавания" со всеми необходимыми тренажерами. В день этот ФОК способен принять до 400 посетителей.

"Программа "Строительство 50 ФОКов в Московской области" инициирована губернатором Андреем Воробьевым с целью улучшения здоровья населения Подмосковья. В 2014 году в Подмосковье введены в эксплуатацию 9 ФОКов, в 2015 году — 21 ФОК, в 2016 году — три объекта, а также два физкультурно-оздоровительных комплексов введено в эксплуатацию с начала текущего года. Еще восемь ФОКов планируется построить на территории региона до конца текущего года и семь ввести в 2018 году", — напоминает министерство строительного комплекса Подмосковья на своем сайте.