Более 600 земельных участков в Подмосковье используются не по назначению

КРАСНОГОРСК, (Московская область), 13 ноя — РИА Недвижимость. Более шестисот земельных участков в Подмосковье используются не по назначению, сообщил журналистам член регионального штаба Общенародного фронта (ОНФ) Московской области Сергей Андреев.

"Активистами за год проверены более 30 муниципалитетов Московской области. В каждом из них были выявлены факты нецелевого использования земельных участков. Всего таких участков в Московской области более 600", — сказал Андреев.

По его словам, во время рейдов активистов использовались данные из открытых источников, например, из Росреестра. Самые частые виды незаконного использования земель в Подмосковье — строительство магазина или автосервиса на землях сельхозназначения или предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Проверки земельных участков Подмосковья на соответствие виду разрешенного использования дают ощутимый эффект в виде мобилизации доходов в бюджет Московской области и бюджеты муниципалитетов, считает Андреев.